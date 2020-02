Kirk Douglas, leyenda del cine, fallece a los 103 años de edad

"Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años", aseguró uno de sus hijos, el también actor Michael Douglas, en una nota difundida por la revista People.

"Para el mundo, fue una leyenda, un actor de la edad dorada del cine (...), un ser caritativo cuyo compromiso con la justicia y las causas en la que creyó sentaron un estándar al que aspirar todos. Pero para mí y mis hermanos era simplemente papá", agregó.

Kirk Douglas era una de las últimas estrellas del Hollywood clásico que quedaba con vida y su impresionante filmografía incluye gemas de la pantalla grande como "Paths of Glory" (1957) o "Spartacus" (1960).

Curiosamente, nunca se llevó el Óscar, pese a estar nominado en tres ocasiones a los premios de la Academia de Hollywood, aunque sí recibió en 1996 una estatuilla honorífica.

Kirk Douglas era el padre de otra gran figura del cine como lo es Michael Douglas, este sí ganador del Óscar en dos ocasiones: como actor por "Wall Street" (1987) y como productor en la categoría de mejor película por "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975).

Considerado como todo un superviviente en Hollywood y como uno de sus rostros más longevos y respetados, Kirk Douglas compareció por sorpresa en 2018 en los Globos de Oro en una de sus últimas apariciones mediáticas ante el gran público.

Ese día, su nuera Catherine Zeta-Jones destacó que Douglas fue una figura clave para acabar con las listas negras anticomunistas en Hollywood al contratar, por ejemplo, a Dalton Trumbo para escribir "Spartacus" y hacer que apareciera en los créditos por su trabajo.

En los Globos de Oro, Douglas se llevó un reconocimiento al mejor actor de una película dramática por su interpretación de Vicent van Gogh en "Lust for Life" (1956) y en 1968 recibió el Cecil B. DeMille que reconoce a artistas que han generado un increíble impacto en el mundo del entretenimiento.

El actor estuvo casado con Diana Douglas de 1943 a 1951 y con Anne Douglas desde 1954 hasta su fallecimiento.