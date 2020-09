'La aseguradora es la que decide si entrega el informe o no': Suramericana

Con la revelación de W Radio sobre la junta directiva de EPM, sobre la existencia del informe causa raís de Hidroituango, Juana Llano, presidenta de Suramericana, una de las reaseguradoras de Mapfre, expresó que, en efecto, el informe fue solicitado por las reaseguradoras y que Suramericana solo tiene el 13 % de participación frente a las demás empresas.

Asimismo, Llano aclaró que que Suramericana, junto con las otras reaseguradoras, solicitaron el informe para determinar si había cobertura de la póliza en este caso, esto porque, a pesar que tenían póliza todo riesgo, "existen algunas exclusiones, por lo que el informe pretendía analizar si los hechos (siniestro de Hidroituango) estaban dentro de lo que cubre la póliza"; es decir, si había o no cobertura.

Explicó que el informe de los expertos tiene carácter reservado "en un principio", pero que el asegurador puede decidir si entrega los estudios que ellos solicitan: "no puedo determinar si hubo interés en hacerlo o no (...), la aseguradora es la que decide si entrega el informe o no".

También dijo que no es el único informe que existe, pues hay muchos y la mayoría son de conocimiento público; pero aclaró que no son los responsables de entregar el informe, en este caso, a EMP.