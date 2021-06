La historia no se puede seguir construyendo con sangre: víctimas de secuestro

En el llamado "encuentro por la verdad, vivos, libres y en paz" adelantado por la Comisión de la Verdad en el Valle del Cauca, víctimas y familias de secuestrados por las Farc contaron sus vivencias en relación con ese flagelo perpetrado por la extinta guerrilla en ese departamento.

Una de las víctimas que intervino fue Gloria Narváez, hermana del diputado Juan Carlos Narváez quien fue uno de los asambleístas secuestrados y ultimados en cautiverio por las Farc. Allí recitó uno de los poemas que su madre construyó para su hermano Juan Carlos, con el anhelo de un reencuentro que nunca fue.

"Me siento estar en la montaña, veo los ríos, las raíces a través de los caminos y llego por esos caminos y veo a mi hijo allí lo veo embarrado de lodo, las botas puro lodo, barbado, lo veo triste", citó entre lágrimas.

Otro de los casos sobre los que las víctimas entregaron su testimonio fue el secuestro masivo en la iglesia La María en Cali (1999) y perpetrado por el Eln. Allí los afectados contaron las crueldades que tuvieron que afrontar y le hicieron un llamado a ese grupo armado ilegal para que se sienten a dialogar.

"Sueño con que así como en La María resolvimos nuestros desacuerdos a través del diálogo y de la aceptación en la diferencia, Colombia haga lo mismo. En este Encuentro por la Verdad el gran ausente es el ELN. Tengo fe y estoy convencida de que nos están escuchando", manifestó Isabella Vernaza, una de las afectadas por ese secuestro.

Precisamente en relación con el Eln, desde la arquidiócesis de Cali exhortaron a ese grupo armado ilegal a terminar con esa práctica criminal.

"Estos testimonios cambian las posiciones a cualquiera. Y lo motivan a uno a luchar para que en Colombia no se den más secuestros. Me uno al llamado que ha hecho el padre Francisco de Roux al ELN: no más secuestros”.

Durante su intervención el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, agradeció la "grandeza" de las víctimas por revivir sus padecimientos.