La indignación de la ministra TIC por filtraciones desde el ministerio

En Sigue La W revelamos los audios del airado regaño de la ministra de las TICS, Karen Abudinen, el cual deja en evidencia la crisis por el escándalo del contrato de los $70.000 millones.

En los audios, la ministra dijo que “me siento frustrada porque he confiado en un equipo y me siento muy frustrada de que jamás me imaginé que me podrían llegar cosas, y mucho menos que de aquí se estuviera filtrando información, por eso los mandé a citar personalmente, por eso mandé que vinieran al Ministerio, porque no es justo”.

Indicó que “aquí les voy a decir una cosa, quiero que sepan, se tiene que saber la verdad, porque la verdad, si alguno de ustedes la tiene y no la ha dicho, estaría atentando y siendo cómplices de una situación penosa y vergonzosa”.

Karen Abudinen leyó un mensaje que decía “a nosotros nos dicen desde todas las partes que lo mejor es en una sesión, te voy a compartir algo, no sé si lo tienes, pero es confidencial” y le enviaron los documentos. Ante esto dijo que “¡quién puede mandar estos documentos de aquí! Quién los puede sacar si no es el mismo equipo […] quién puede sacar estos documentos de aquí, díganme”.

Le puede interesar:

Finalmente, la ministra de las TIC expresó que “es justo que se filtre información de los colaboradores del ministerio hacia afuera, ¿es justo o no es justo? Si se callan esto pareciera que fuera justo, ¿es justo o no es justo? y entonces, qué es lo que está pasando”.