La mayoría de los guardias del Inpec en Leticia tienen coronavirus

Luis Díaz, quien es dragoneante en la cárcel de Leticia, aseguró que por lo menos 11 guardianes presentan síntomas del nuevo coronavirus y que así deben trabajar. Adicionalmente piden que se les permita alojarse en un hotel para su aislamiento y recuperación.

Díaz también señaló que uno de los guardianes tenía la necesidad de ser intubado por la gravedad de los síntomas presentados en las últimas horas y que se requería de su traslado en un avión ambulancia de Leticia a Bogotá.

Por otra parte, se da cuenta que en el centro penitenciario al menos un centenar de internos se encuentran contagiados, sumado a uno que falleció en los últimos días por cuenta del virus.

De otro lado, Harold Rengifo veedor del Amazonas se refirió a la grave situación que se está presentando en el departamento y dijo que "no podemos morir en las casas porque no tenemos atención médica. No hay una cama, ni un tapabocas en las comunidades".