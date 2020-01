La respuesta de la vicepresidenta sobre su frase “¿a quién le está gritando?”

Vicepresidenta dice que no hubo interferencia del Gobierno de Rusia en el paro La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aclaró el video viral en el que responde molesta al reclamo de un profesor, y que muchos tuiteros lo han asimilado al video del presidente Iván Duque en el que dice: “¿de qué me hablas, viejo?”. (Recomendamos: “¿A quién le está gritando, a quién le está gritando?”: vicepresidenta Marta Lucía Ramírez) Según la alta funcionaria, el episodio ocurrió en La Guajira cuando fue increpada por varios docentes pese a que estaba escuchando las peticiones e inconformidades de los estudiantes del departamento por recientes hechos de violencia. “Alguien empezó a gritar, a insultarme diciendo que ustedes en el Gobierno son los responsables. Y, ¿saben? No creo que sean los gritos con lo que uno pueda solucionar la acción del Gobierno”, explicó. Y aseguró que su respuesta no fue retadora con la comunidad. “Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es que la gente respete, aquí hay que respetar. Este tema de que porque uno es funcionario público entonces tiene que aguantarse que lo insultan, lo calumnian, que no pueda acceder a un micrófono. Somos personas como cualquiera otra que hacemos nuestro mejor esfuerzo”, señaló.