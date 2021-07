La solución económica de Petro es poco seria: Juan Carlos Echeverry

En Sigue La W el precandidato a la Presidencia Juan Carlos Echeverry habló sobre sus aspiraciones políticas, sus propuestas para sacar al país de la crisis económica y social.

Manifestó que “estamos es escuchando a la gente y uno aprende un montón, y en este ejercicio de firmas uno aprende hablando. Los partidos son fundamentales en la política”.

Indicó que “el aborto y otros temas dividen al abuelo y a la nieta, cada uno tiene una posición. Lo fundamental es un tema de método porque ellos deben hablar del tema y aprender del otro. Yo estoy de acuerdo con lo que se está promoviendo hoy”.

Cree “que la estrategia contra las drogas hay que cambiarla. Algo se debe estar haciendo mal, ahora, legalización o no, me parece que se ha hecho bien lo del cannabis medicinal. No estoy de acuerdo con legalizar el cannabis recreativo”.

Por otro lado, expresó que “lo que dice Gustavo Petro es que hay una guaca y él sabe dónde está, créame que si existiera ya la hubiéramos encontrado. Es una propuesta pandita que no resuelve el problema y es para la galería, eso no son soluciones y es algo poco serio”.

Dijo que “lo esencial son dos cosas: primero es la producción y segundo es que el Estado se asocie con un esquema que le apueste al crecimiento de las empresas. La economía actual no alcanza para los problemas”.

También explicó que en las protestas “hubo un reclamo social justificado ante una reforma tributaria absurda, una convocatoria de protesta pacífica y se sumó el vandalismo”.

Frente a la justicia enfatizó que “la reforma a la justicia no es de afuera hacia adentro. La justicia es solamente fuerte en cinco o seis departamentos de Colombia. Hay que mirarlo empezando por los jueces”.