La solución para atacar la fiebre no es romper el termómetro: Daniel Coronell

A través de su cuenta de twitter, el periodista Daniel Coronell comunicó que la revista Semana dio por terminado su espacio en dicho medio de comunicación.

Coronell publicó el pasado domingo una columna en la que cuestionaba el hecho de que la revista Semana no hubiera difundido la investigación que sí presentó el New York Times sobre un posible regreso de los falsos positivos.

En diálogo con La W, el periodista explicó que cuando realizó la columna, “le pedí a Alejandro Santos que habláramos (...) me dijo que consideraba injusto el tema, pero que lo entendía. Le dije que le enviaría la columna a él primero que a nadie, él me pidió que quitara la frase en la que decía que me iba a atener a las consecuencias porque no iba a pasar nada, pero yo sabía que algo iba a pasar aun quitando la frase”.

También aseguró que “ninguna columna es vitalicia, el problema está en las motivaciones para acabarla. A mí me cancelan la columna porque estoy haciendo unas preguntas que le incomodan a la revista. Es muy grave que estas cosas pasen”.

Además señaló una afirmación que les dieron desde la revista, “me dijeron que ellos no tenían que dar explicaciones por las decisiones editoriales, me preocupa porque los medios deben explicar por qué se publican o no las cosas”.

De otra parte aseguró que todavía no tiene claro dónde podrán leerlo. “Pero tengo una columna lista que iba a publicar el domingo, estoy buscando dónde difundirla”.

“Tengo mucho aprecio por Alejandro Santos y Felipe López, pero no podía callarme era mi deber cuestionar, el periodismo es para hacer preguntas incómodas, incluso a los medios para los que uno trabaja” finalizó.

