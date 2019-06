La Unión Europea destacó el compromiso del gobierno con La Paz

Patricia Llombart, embajadora de la unión europea en Colombia, destacó el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con la implementación del acuerdo de paz.

“He tenido la oportunidad de viajar con el presidente Duque a los espacios territoriales y en todas las ocasiones el mensaje que yo me he llevado y el mensaje que él ha transmitido a los ex combatientes, es su compromiso firme de su gobierno con la reincorporación, un compromiso firme con la implementación, y ahí estamos trabajando”.

Éstas declaraciones se dieron en el marco de un balance entregado por la UE luego de dos años y medio de funcionamiento del fondo europeo para la paz, en los cuales han invertido 150 millones de dólares y se han beneficiado unas 30,000 personas.

En el mismo evento el embajador de Chile en Colombia señaló que su país está dispuesto acompañar los diálogos de paz con la guerrilla el ELN cuando el gobierno estime conveniente retomar las conversaciones.