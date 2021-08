La UP no fue exterminada por las AUC, su victimario fue el Estado: Mancuso

En una contribución conjunta con Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, excomandante de las Farc, el exmando paramilitar Salvatore Mancuso aseguró ante la Comisión de la Verdad que sectores del poder político y económico se empezaron a preocupar cuando candidatos de la UP empezaron a llegar a cargos de elección popular debido a su pensamiento ideológico, por ello se adelantó su exterminio.

Según el exparamilitar, aunque algunos miembros de la Unión Patriótica sí tenían nexos con las Farc y eran parte de su brazo político, otras personas que fueron asesinadas eran inocentes y no comulgaban con la lucha armada.

"La UP no fue exterminada por las Autodefensas, su gran victimario fue el estado colombiano, nosotros tuvimos responsabilidad. (...) Se oponían a la instalación de ese modelo ideológico y político que ellos tenían en su mente, de esa manera empezó por parte del estado a ejecutar acciones contra la UP", sentenció.

Durante el evento, el exjefe paramilitar también detalló a profundidad cómo dieron inicio al Bloque Norte de las Autodefensas, siendo él un "comisario político" y luego de (según Mancuso) una reunión con el excomandante de la primera división del Ejército General (r) Ivan Ramírez Quintero y Carlos Castaño.

"Acompañado de miembros de la Policía Nacional, inicié un recorrido para crear estas Autodefensas, fui a reuniones en los diferentes clubes sociales de Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, en algunos casos despachos de gobernadores, alcaldes, congresistas, empresarios en mi rol de civil. Y hicimos acuerdos, que colocarían comandantes de brigada, de división de batallones, incluso de Fiscalía afectos a la causa", relató.

Mancuso además expresó que fungieron como obstáculo para que avanzaran las investigaciones contra funcionarios del estado, asesinando a los investigadores.

"Cuando estas investigaciones estaban implicando la responsabilidad de los determinadores, esa información llegaba a las Autodefensas y a quienes adelantaban esas investigaciones se les tildaba de ser brazo jurídico de la guerrilla. Las Autodefensas daban de baja a esa persona para impedir que la investigación continuara y esas personas en el estado, en el gobierno, quedaran libres", expresó.

Según el exjefe paramilitar incursionaron en la arena política para evitar el avance de la guerrilla que controlaba cientos de municipios y para solucionar "necesidades" del pueblo. De acuerdo con el exjefe paramilitar, la organización ilegal ayudó alcaldes, gobernadores y hasta a un presidente.