“La verdad no amerita ninguna manipulación ni ningún manoseo”: Duque

Durante un evento en el que participaron funcionarios del Gobierno y el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, el presidente Iván Duque pidió que la verdad sobre lo ocurrido en Colombia no sea manipulada.



Esto lo dijo durante las condecoraciones que les hizo a la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, y a la representante del PNUD en el país, Jessica Faieta, por sus aportes y servicio a la Nación.

También reiteró la necesidad de que las sanciones de la justicia transicional no revictimicen.



“Que la verdad sea realmente algo que refleje lo que ocurrió en nuestro país y no la imposición de criterios sesgados de unos otros para tratar de sembrar, en la conciencia colectiva, distorsiones con respecto a nuestra historia. La verdad no amerita ninguna manipulación, ningún manoseo y mucho menos ningún sesgo”, dijo.

Finalmente destacó los constantes pedidos de las diplomáticas para que los victimarios aporten sus bienes para la reparación de las víctimas del conflicto.