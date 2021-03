Las denuncias por estafa contra capitán en retiro de la Armada Nacional

Un capitán retirado de la armada condenado por narcotráfico, según denunciantes, se hace pasar por informante de la DEA y funcionario de presidencia para estafar por varios millones a quienes creyeron en sus promesas de venta de motos, carros, apartamentos y hasta ofrecimiento de puestos.

Carlos Darío, abogado de víctima de estafa, manifestó en que “le propuso un negocio de montar un establecimiento de comercio, manifestaba que trabajaba en la Presidencia de la República”

Carmen Luna, víctima de estafa, señaló que “no sé cómo se enteró que yo me había postulado a una convocatoria para un trabajo de la Presidencia. Me llamó y me dijo que él me podía ayudar. Se me llevó 130 millones de pesos”.

Patricia, otra víctima de estafa, dijo que “le comenté que me iba a quedar sin trabajo, tenía puesto un carnet”.

Sigue La W está esperando una respuesta del capitán frente a los hechos denunciados.