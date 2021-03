Por corrupción, un pozo no funciona desde hace más de siete años en El Paso, Cesar

El municipio de El Paso, en el departamento de Cesar, durante décadas ha sufrido por el suministro de agua. Hoy se conoció que la Fiscalía judicializó a la exgerente de la Empresa de Acueducto de Cesar por la construcción de un pozo en el 2014 por $1.690 millones y que debía ser entregado en nueve meses, pero hasta la fecha sigue sin funcionar. No hay quien responda por las obras, no hay planes para garantizar el suministro de agua y desde hace un mes el municipio sufre porque no hay una sola gota de agua y las temperaturas llegan hasta los 40 grados.

Beto Murgas, concejal y exalcalde de El Paso, indicó en Sigue La W que “este pozo se puso en funcionamiento en abril del 2015, a finales del 2016 y principios del 2017 se realizó un mantenimiento y desde ese momento está fallando”.

Walber Martínez, gerente de las empresas de servicios públicos, manifestó que “hay dos hechos, lo que es el pozo y la situación que está viviendo La Loma. En estos momentos tenemos a cuatro carrotanques repartiendo agua a la población”.

“Mañana vamos a tener reestablecido el servicio de La Loma, es muy diferente al problema que se está presentando en la cabecera”, señaló.