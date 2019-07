Las dos declaraciones de la abogada de la familia de Jorge Enrique Pizano

Hace unos días en el portal La Nueva Prensa, se revelaron unos vídeos en los que la abogada de la familia del fallecido controller de Odebrecht, Jorge Pizano, aseguraba que tras la muerte del ex funcionario y su hijo había "manos criminales" y que estaba segura de esto por lo que encontraron en la "finca de la nena Ponce".



La declaración se dio ante el despacho del Fiscal Ah Hoc, Leonardo Espinosa, y en ella la jurista aseguraba que la muerte del controller y de su hijo no fue un accidente.

La W Radio confirmó que dicha declaración en la que la abogada Luz Stella González Camacho asegura que la muerte de Jorge Enrique Pizano no fue accidental sí fue rendida ante el despacho del funcionario.

Fuentes del proceso aseguraron que el fiscal ad hoc no tenía que recibir esta declaración pues ante su despacho no se adelantaba el proceso por la muerte de Jorge Enrique.

La W Radio conoció que la abogada Camacho rindió otra declaración ante la Fiscalía General de la Nación en la que dijo algo muy diferente sobre la muerte de Pizano y decía que la causa del fallecimiento del funcionario era producto de un infarto originado por el estrés del controller.

El 15 de mayo de 2019 Camacho le dijo al ente acusador que:

"El día del fallecimiento del ingeniero Pizano , 8 de noviembre de 2018, no me encontraba en el lugar donde él falleció por tanto desconozco los por menores, lo que si me consta como abogada litigante que conocía el ingeniero Pizano , elabore un borrador de acción de tutela que le remití por correo electrónico y el 17 de marzo de 2018 del que hago entrega en 11 folios, tanto el correo como el escrito de tutela relacionada con el restablecimiento de su buen nombre contra el procurador Fernando Carrillo por una declaración de febrero de 2017 que afectaba su honorabilidad, por ello conocí los pormenores de la contratación de tunjuelo canoas... el me recibió y pudimos revisar gran cantidad de documentación física virtual en varios equipos de cómputo que él tenía su biblioteca y pude recibir su infinita angustia, agobiante situación que puede tener su apoderado, William Monroy , ante la fiscalía del caso."



La abogada aseguró que el apoderado de Pizano, el doctor William Monroy, le dijo al controller que lo iban a capturar por el caso Tunjuelo Canoas y que esta situación lo tenía en un enorme estrés.

"Co Considerando que este abogado Monroy de manera insistente le indicó al ingeniero Pizano que el fiscal Jaime Alonso Zetién tenía la orden directa al fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de incriminar al ingeniero Pizano como diera lugar por los hechos del Contrato de Tunjuelo Canoas, le aseguró al ingeniero Pizano que iría cárcel y que la orden de captura contra él estaba asegurada... de igual forma le indicó el abogado Monroy al ingeniero Pizano que se utilizarían falsos testigos de funcionarios y contratistas que durante los años 2008 a 2011, cuando estuvo como gerente del acueducto, les impidió sus actividades deshonestas. Entre estas personas mencionó a la señora funcionaria Miriam Martínez, la contratista Paola Solarte, el constructor Orlando Fajardo, del proponente Manuel Sánchez y el contratista Andrés Cardona quienes estaban dispuestos a ensuciar su buen nombre para ocultar o disimular los hallazgos de coimas que el ingeniero Pizano había descubierto en su condición de auditor."

Dijo que todos los hallazgos fueron reportados por parte de Pizano al exfiscal y entonces abogado, Néstor Humberto Martínez.

"E Estos hallazgos fueron informados por el ingeniero Pizano a Martínez Neira a partir de Agosto de 2010 cuando comenzó su labor de controller, descubriendo que se habían entregado dineros por parte del consorcio adjudicatario para lograr el contrato de la ruta del sol 2, involucrando al grupo Aval, lo que fue de conocimiento del señor Sarmiento Angulo a través del abogado Néstor Humberto Martínez, su amigo, quien posteriormente le informa al ingeniero Pizano que el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo le manda decir al ingeniero Pizano que no hiciera nada que se quedara callado, esta situación lo altera muchísimo lo llenaba de angustia por ello informó a la Procuraduría General de la Nación por escrito, conversó con el general Naranjo quien era director de la policía en diciembre de 2009, todas las situaciones que tuvo que afrontar como gerente del acueducto...s e generaron animadversiones por parte de los proponentes participantes en contra del ingeniero Pizano, porque el ingeniero logró obtener documentación original de la propuesta de los argentinos, representada por el señor Manuel Sánchez, a través de la embajada colombiana desvirtuando la experiencia presentada en la propuesta, quedando descalificado

PREGUNTA FISCAL:

Cuándo se entera el deceso del señor Jorge Enrique Pizano y dónde se encontraba?



RESPUESTA ABOGADA:

A través de un chat de compañeras del colegio y me en contra en Bogotá.

PREGUNTA:

En respuesta anterior a su declaración usted menciona el infarto del señor Pizano Callejas pudo ser producto de las angustias que vivía, ¿cómo supo usted que el deceso fue por infarto?

RESPUESTA:

Por los medios de comunicación

PREGUNTA:

En Respuestas anteriores refirió que se investigara al señor William Monroy como posible responsable del fallecimiento del ingeniero Pizano , ¡por qué cree usted lo qué le dijo el señor Monroy al ingeniero Pizano respecto a su captura y que esto haya podido hacer causa del infarto?



RESPUESTA:



Estoy absolutamente segura, no, lo creo, lo aseguró que fue el origen esencial que generó el infarto porque el ingeniero Pizano personalmente me decía a mí que la situación lo tenía abrumado, totalmente angustiado, sin salida, estaba desesperado, por eso estoy segura que la responsabilidad del abogado en su muerte porque lo dejó sin salida afirmando que contra el fiscal general, así fuera inocente, Pizano nada se podía hacer, para mí lo mató.

PREGUNTA:

¿Usted estuvo presente cuando el abogado William Monroy le manifestó de la captura o que así fuera inocente el señor Pizano no se podía hacer nada?



RESPUESTA

Eso me lo dijo el ingeniero Pizano en su casa, no conozco al abogado Monroy...



PREGUNTA:

Usted en respuesta anterior dijo que el señor William Monroy es posible responsable de la causa que originó la muerte del ingeniero, ¿usted responsabiliza a alguien más?

RESPUESTA

Sí claro, conforme a lo manifestado por el ingeniero Pizano los señores Néstor Humberto Martínez, que siendo su amigo se le volteó y lo dejó solo y el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo porque recibió la información veraz, las alertas desde Agosto de 2010 de parte del ingeniero Pizano como auditor del manejo de los dineros del consorcio ruta del sol en 2, del cual forma parte corficolombiana del grupo Aval.

PREGUNTA

¿Por qué responsabiliza directamente al fiscal general y al señor Luis Carlos Sarmienta Ángulo?

RESPUESTA

Porque mis conversaciones con el ingeniero Pizano tengo absoluta certeza de la transparencia en la ubicación del contrato de Tunjuelo y sin embargo tanto el fiscal Valbuena como el fiscal Zetien insistieron en la responsabilidad del ingeniero Pizano. Mencionando dineros de Odebrecht cuando esto no fue cierto, por el contrario los informes presentados por el ingeniero Pizano como auditor del contrato ruta del sol 2 sí involucran la responsabilidad tanto el fiscal General Néstor Humberto Martínez como de señor Sarmiento Angulo quienes no podían permitir que la opinión pública se enterara que habían pagado coimas para la ubicación del contrato de la ruta del sol 2. En otras palabras la investigación contra Pizano por Tunjuelo Canoas es una distracción que finalmente llegó a la muerte del ingeniero.

Presentación previa del documento adjunto: