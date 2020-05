Las quejas de los usuarios por fallas en compras online durante la cuarentena

Sigue La W recibió numerosas denuncias de falsa publicidad y mal servicio al cliente cuando se trata de compras en línea. Algunos de los invitados reclamaron que, al comprar cierto producto, llegaba uno completamente distinto, como también entregas demoradas.

Uno de los denunciantes fue Elsa Pereira, que se encuentra en Madrid y quería enviarle un regalo a su madre, que vive en Colombia. Elsa contactó a la empresa Desayunos Sorpresa, la cual que entregó numerosos domicilios en el día de la Madre. “Durante el proceso de a compra estaban muy atentos. Hicimos dos pedidos; sin embargo, el día de la entrega llegó solo uno y, al momento de hacer el reclamo, nunca recibimos respuesta”, comentó. Además, ese pedido llegó con retraso.

Angélica Carvajal Sarmiento completa la denuncia contra la misma empresa, puesto que el regalo que compraron era un “desayuno para las 8 de la mañana, pero llegó a las cinco de la tarde. La empresa nunca respondió los reclamos. El servicio y los productos fueron totalmente diferente a lo que nos ofrecieron, y además le entregaron el pedido a la vecina”.

En respuesta a estas denuncias, Martha Chinome, propietaria de la empresa en cuestión, aseguró que “tenemos una cantidad de clientes muy satisfechos, pero les pido perdón por los inconvenientes”. Además, reconoció los errores cometidos durante esta época, añadiendo que, “aunque estemos llenos de pedidos, las solicitudes que llegan debemos acatarlas porque están pagas”.

Por otra parte, Laura Mateus, denunciante que reclama mal servicio de Éxito, afirmó que el computador portátil que ordenó a esta cadena llegó con “el sello despegado”. Además, “cuando encendí el computador, no me pidió registro de usuario, puesto que ya tenía uno, y tenía historial de búsqueda en internet y aplicaciones descargadas”. A día de hoy no ha recibido respuesta de la empresa.

En cuanto a Salomón Suárez, Salomón Suárez, denunciante que reclama mal servicio de Carulla, contó que el pasado 22 de abril compró un computador en la tienda en línea con ciertas especificaciones, pero que, cuando llegó el producto, estas no eran las mismas. “Compré 8 gigas y llegaron 4, por ejemplo”.

Laura Abrahem Martínez, quien reclama mal servicio de Falabella, compró un celular en dicha tienda, y, “aunque me aseguraron que iba a ser entregado a tiempo, el pedido no ha llegado”. Cuando Laura va a reclamar, la empresa le “colgaba la llamada”. Cuando Falabella le respondió, le comentaron que el celular llega el próximo 25 de mayo.

A estas denuncias, Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio (SIC), explicó que “los consumidores tienen la libertad de hacer consumos, entonces la invitación es que acudan a portales acreditados y con certeza en los productos”. A esto, Barreto agregó que “si hay publicidad engañosa o imprecisa, fecha de entrega falsa, o algún otro inconveniente, (los usuarios) deben presentar la queja a dicho proveedor”. Esta queja debe ser respondida en los próximos 15 días. Si esto no ocurre, la SIC puede dar una orden a la empresa para que se entregue el producto o una “multa hasta de dos mil salarios mínimos”. Por último, aseguró que “la empresa Rappi ya tiene investigación en la Superintendencia”.