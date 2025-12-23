Deportes

Endrick, cedido del Real Madrid al Lyon hasta final de temporada

Tras solo disputar dos encuentros en la temporada, el brasileño partirá al club francés que actualmente es quinto en Ligue 1 y líder de la Fase Liga de la Europa League.

Endrick durante un encuentro con el Real Madrid. FOTO: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images, escudo Olympique de Lyon: Web 1000 Marcas.

El Olympique de Lyon anunció, este 23 de diciembre, un acuerdo con Real Madrid para incorporar en una cesión de pago a Endrick hasta el final de la temporada.

Endrick, de 19 años y 14 veces internacional con la Seleçao, llegó al Real Madrid a mediados de 2024 pero no entraba en los planes de Xabi Alonso, que apenas le dio minutos en los últimos meses. El coste de la operación asciende a un millón de euros.

Noticia en desarrollo…

Así anunció el Olympique de Lyon, el fichaje de Endrick:

