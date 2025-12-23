Endrick, cedido del Real Madrid al Lyon hasta final de temporada

Endrick durante un encuentro con el Real Madrid. FOTO: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images, escudo Olympique de Lyon: Web 1000 Marcas.

El Olympique de Lyon anunció, este 23 de diciembre, un acuerdo con Real Madrid para incorporar en una cesión de pago a Endrick hasta el final de la temporada.

Endrick, de 19 años y 14 veces internacional con la Seleçao, llegó al Real Madrid a mediados de 2024 pero no entraba en los planes de Xabi Alonso, que apenas le dio minutos en los últimos meses. El coste de la operación asciende a un millón de euros.

Noticia en desarrollo…

Así anunció el Olympique de Lyon, el fichaje de Endrick:

It's tiiiiiiiiiiiiiiiime ... 🎤🎁



Cette année Noël tombe le 23 décembre 🎅 pic.twitter.com/Ea40yu2mbB — Olympique Lyonnais (@OL) December 23, 2025

