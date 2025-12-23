Endrick, cedido del Real Madrid al Lyon hasta final de temporada
Tras solo disputar dos encuentros en la temporada, el brasileño partirá al club francés que actualmente es quinto en Ligue 1 y líder de la Fase Liga de la Europa League.
El Olympique de Lyon anunció, este 23 de diciembre, un acuerdo con Real Madrid para incorporar en una cesión de pago a Endrick hasta el final de la temporada.
Endrick, de 19 años y 14 veces internacional con la Seleçao, llegó al Real Madrid a mediados de 2024 pero no entraba en los planes de Xabi Alonso, que apenas le dio minutos en los últimos meses. El coste de la operación asciende a un millón de euros.
Así anunció el Olympique de Lyon, el fichaje de Endrick:
