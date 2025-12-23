Niclas Fullkrug jugará en el AC Milan cedido por el West Ham

Niclas Fullkrug se presentó este martes 23 de diciembre en la clínica médica del Milan para someterse al reconocimiento médico con el club ‘rossonero’, antes de firmar su nuevo contrato hasta final de temporada en calidad de cedido procedente del West Ham de la Premier League.

El internacional alemán, titular en la final de Liga de Campeones 2024 con el Borussia Dortmund ante el Real Madrid, llegó al aeropuerto de Malpensa de Milán el lunes, alrededor de las 5:30 de la tarde, hora de Colombia.

Esta misma mañana, acudió a la clínica médica del club para realizarse la revisión médica y después acudirá a las oficinas del club para firmar su nuevo contrato en calidad de cedido hasta final de temporada.

En la mesa está la posibilidad de continuar en caso de que el Milán así lo decida, pues el club se guardó una opción de compra que rondará los 5 millones de euros, según apuntan medios locales.

Fullkrug se pondrá el miércoles a las órdenes de Massimiliano Allegri y el primer partido para el que podrá estar disponible será el del día 2 de enero de Serie A, ante el Cagliari en Cerdeña (isla).

No podrá jugar ante el Hellas Verona el 28 de diciembre porque el mercado de fichajes de invierno no está abierto y no podrá ser inscrito.

Fullkrug, de 32 años, ha pasado la mayor parte de su carrera en la Bundesliga, jugando en equipos como el Werder Bremen, el Hannover 96 o el Núremberg. Algunos años, incluso, en segunda división, como en la temporada 2021-22 con el Bremen.

En la 2023-24 fichó por el Borussia Dortmund y llegó a disputar la final de la Liga de Campeones. Jugó la Eurocopa con Alemania en su país, torneo en el que cayó en cuartos de final ante Alemania.

La lesión del mexicano Santiago Giménez, operado la semana pasada de sus molestias en el tobillo derecho, obligó al Milán a acudir al mercado de invierno en busca de un delantero que ocupara su puesto.

Esta es su segunda temporada en el West Ham y por el momento no ha marcado en lo que va de curso. No juega, además, desde el pasado 30 de noviembre.

🚨🔴⚫️ Niclas Füllkrug to AC Milan, here we go! Deal in place for loan move until June 2026.



AC Milan will cover his salary, no loan fee and buy option around €13/14m not mandatory.



Füllkrug wanted Milan despite two bids from Germany.



Story revealed weeks ago, now done. 🇩🇪 pic.twitter.com/S6HMNaaoou — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

