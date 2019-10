Laura Agudelo, periodista, profesora universitaria y blogger, es #UnaMUjerW

Laura le habla todos los días de moda a más de 100 mil hombres y mujeres que la siguen en sus redes sociales. Atribuye buena parte de su éxito a que la moda no es exclusiva de las mujeres delgadas.

“Quiero que las mujeres se sientan cómodas con ellas mismas, quiero que la gente que me lea, en general, se salga del estándar estético del que nos metieron, en donde nos dijeron que la belleza es una sola y pues no hay diversidad de bellezas. Hay muchas formas de belleza y todas deberíamos apreciarla por igual y no limitarnos; es decir, si no nos queremos un informal con la ropa porque nos queremos o uniformar con las formas Del cuerpo, deberíamos intentar trabajar más en eso”.

Laura creó un blog en el que habla de moda para las personas de tallas grandes, para saber dónde encontrarlas y cómo combinarlas:

“Creé ‘La pesada de moda’ porque quería escribir, yo soy periodista pero por mi trabajo de relacionista pública no escribía y quería escribir de un tema que yo conocía mucho, pero del que no sabía nada que era la moda pero desde mi perspectiva de no conseguir la ropa que yo me quería poner en mi talla, así nació la pesada de moda. Yo pensé que solamente me iban a leer mis compañeros de trabajo y mi familia y resultó que había mucha gente que tenía los mismos problemas que tenía yo con el vestuario y entonces así empezó a crecer ‘La pesada de moda’”

A pesar de que sintió el rechazo de algunas personas hace varios años, salió adelante y con talento le sacó provecho a su talla:

“Cuando me di cuenta que había un problema con el tallaje, que ese es el verdadero origen de todo hace 15 años, ahí me sentía discriminada, pero yo empecé a resolverlo entonces me acostumbré a que no podía comprar ropa o la compraba por fuera o me la mandaba hacer, pero en este momento de la vida ya toda mi ropa en un 90% es ropa hecha en Colombia, confeccionada en Colombia y vendida por colombianos”.

Laura transmite confianza. Asegura que de ninguna manera le hace apología a la gordura, lo que ella quiere es q sus seguidores se quieran y se acepten sin importar su peso.

“Si alguno de los 90.000 seguidores que tengo en Twitter por ejemplo, o de los 15.000 que tengo en Instagram, puede decir que a partir de seguirme a mí se ha engordado, entonces voy a decir que yo hago apología a la gordura, pero como sé que eso no es así, por eso digo con toda seguridad que no, yo a nadie le estoy diciendo que sea gordo, yo a nadie le estoy diciendo que no haga ejercicio, a nadie le estoy diciendo que coma mal. Simplemente el mensaje es acéptense cómo son. En este caso gordos, pero también el mensaje va para las que tienen pecas, las que tienen crespos, para las que tienen la nariz más grande y los cachetes más grandes o las orejas más grandes, el mensaje es para todos, aceptémonos como somos”.

Laura Agudelo, periodista, profesora universitaria y blogger, es #UnaMUjerW