Ley autoriza a institutos no universitarios a otorgar doctorados y maestrías

En diálogo con Sigue La W, Carlos Andrés Trujillo, senador conservador y ponente de la Ley 2142, afirmó que esta ley abre más “posibilidades a los colombianos que quieren acceder a maestrías y doctorados”. La rigurosidad de estos estudios “no está en juego”, debido a que “todos los centros de investigación e institutos, para poder acceder a un registro” con el fin de dar maestrías y doctorados, “no es simplemente con la expedición de la ley que mañana puedan abrir una maestría o doctorado. Podrán acceder a esto los que cumplan con todas las exigencias del Ministerio de Ciencia, además de todas las exigencias que el Ministerio de Educación exige a las universidades”.

“Las universidades pueden seguir” ofreciendo dichos estudios, pero “el Instituto Nacional de Salud (INS) podrá ir a los ministerios para radicarse y dar maestrías en epidemiología y salud, si es su decisión. Este proyecto le agrega rigurosidad” para que los institutos accedan al permiso para maestrías y doctoraos, reiteró el senador, añadiendo que deben cumplir con el reglamento del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia.

“El escenario que le dio soporte a esta iniciativa es Colombia”, dijo, en respuesta a si esta iniciativa tenía algún precedente internacional.

Por su parte, Oscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), indicó que “estamos absolutamente desconcertados con esta decisión. En 2017 todos los rectores e instituciones, relacionadas con Ascún, expresaron su preocupación con este proyecto de ley. Todavía no nos sale de la sorpresa. Nos cogió en un contraargumento que no podemos entender. No hay evidencia internacional. Todas las universidades plantearon los inconvenientes que esta ley puede presentar. No se molestaron con estudiar los referentes. Mencionan unas oportunidades que no conocemos”. Además, dijo que el precedente internacional radica en “que todos los institutos de investigación se acercan a las universidades para dar formación”.

Le puede interesar:

Por último, Jairo Miguel Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), manifestó que “esta ley está completamente desconectada de la realidad. No contó con los interlocutores válidos, como lo son las universidades públicas y privadas. Tenemos 260 programas doctorales en las universidades públicas”, lao cuales son “preparados por décadas, con convenios internacionales, para formar doctores. Se nos desconoció a la hora de debatir esta ley, la cual va a generar un clientelismo”, generando las llamadas “’universidades de garaje’, conocidas por influencias que por el rigor académico”.

“La mayor parte de los estudios científicos los hacen las universidades, no los institutos. El INS trabaja con universidades”, las cuales “son las que forman y hay alianzas con los institutos”, argumentó. Podría presentarse el escenario de que estos centros de investigación e institutos sean financiados por el Ministerio de Ciencia, según Jairo Miguel Torres.

El pasado 10 de agosto se sancionó la Ley 2142 de 2021 que autoriza a los institutos y centros de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para obtener registro calificado de programas académicos de maestría y doctorado. Desde las Universidades se ha cuestionado y rechazado esta ley.