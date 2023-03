Licitación de torre de control del aeropuerto de Pereira se hizo con documentos falsos

El proceso de licitación a través del cual se adjudicó a lala construcción de la nueva torre de control para elhabría estado viciado por la entrega de documentación falsa por parte la firma ganadora del proceso.Documentos en poder de www.wradio.com.co dejan en evidencia que las certificaciones de experiencia en construcción presentadas por ICSA no corresponden a las obras que aseguran haber realizado. Estos mismos certificados aparecen firmados por funcionarios que no tenían nada que ver con la oficina que entrega la certificación en el momento de su expedición.El certificado de experiencia de contrato de obra presentado por ICSA y refrendado con sellos delfue desmentido por el mismo Ejército que a través de su jefatura de aviación señala que los consecutivos de los documentos presentados por la constructora no corresponden a aquellos que expide ese despacho.El contrato obtenido por ICSA para la construcción deLlama la atención que esta misma firma resultó favorecida hace una semana con otro contrato de ampliación del aeropuerto de Matecaña para la construcción de un terraplén que en este caso tiene un valor de 13.800 millones de pesos.