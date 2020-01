Llegó la hora cero de Uber, hablan conductores y taxistas

Llegó la hora cero de Uber, la plataforma estadounidense especializada en transporte privado. Después de siete años en el país, Uber deja atrás a más de 2 millones de usuarios y 88 mil conductores que usaban casi a diario la aplicación.

En Sigue La W hablamos del pleito entre taxistas y conductores de Uber, a propósito del último día de la aplicación en Colombia.

En primer lugar, los taxistas dijeron que "tenemos claro que la tecnología llegó para quedarse, pero siempre y cuando se realice una competencia leal".

"Para ofrecer un mejor servicio, decidí cambiar el "zapatico" por un mejor modelo" aseguraron.

Por su parte, Hugo Ospina, líder de taxistas, destacó que "este 2020 vamos a extirpar a todos los malos conductores que han dañado nuestra imagen".

De otro lado, conductores de Uber manifestaron su preocupación respecto a la posibilidad de perder una fuente de empleo, "decidí entrar a la aplicación porque no había otra manera de conseguir trabajo. Me rompo la cabeza porque no sé qué alternativa tomar ahora, quedo en el limbo" dijo Ligia, conductora de Uber.