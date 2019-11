Lo que hizo Dilan fue un acto de valentía por todos nosotros: amiga del joven

Camila, estudiante del colegio Ricaurte y amiga de Dilan Cruz, el joven que fue víctima de un proyectil lanzado por un policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios, habló durante la entrevista con Andrea Díaz sobre lo que significó que él haya muerto durante las manifestaciones: “Él era una persona con muchos sueños como todos nosotros, era un excelente amigo, hijo, hermano y amigo. Es muy doloroso saber que tuvo que morir de esta forma, pero eso nos da un motivo más para seguir luchando por nuestros derechos. Estoy decepcionada de este país porque llegaron al límite de darle una beca en la universidad cuando estaba muerto, tuvo que derramarse sangre para que él llegara donde quería”.

Sobre cómo se conoció con el joven de 18 años, Camila expresó que lo conoció hace cuatro años porque estudiaron juntos en el colegio Ricaurte.

Por otra parte, Camila comentó que: “La última vez que me vi col él fue la semana pasada, entre el lunes o martes, mi papá tiene un restaurante y él pasó a saludarme. Él me comentó que iba a salir a marchar, pero yo le dije que tuviera mucho cuidado, me dijo que quería que yo lo acompañara y que luchara por mis estudios, que quería salir a luchar por los derechos de toda Colombia. Yo no pude acompañarlo porque me parecía peligroso”.

Frente a los comentarios que surgen en redes sociales, en donde se acusa que el joven buscó ser agredido porque salió a las calles, Camila dijo que: "Él no se lo buscó, si los del Esmad ven que están haciendo una marcha pacífica no tenían por qué reaccionar así”.

Para finalizar, la adolescente expresó que el día de mañana, 27 de noviembre, se llevará a cabo una manifestación en nombre de él: “Vamos a estar todos sus amigos, bastantes universidades y todos los que queremos un bienestar por el país, el punto de encuentro va a ser en el colegio Ricaurte a las 11 a.m.”.

De igual forma, Camila envió un mensaje a todos los que quieran acompañarlos en la manifestación: “Pido mucho respeto hacia su familia, amigos y hacia él. Hay personas que quieren buscar problemas contra el Esmad, pero nosotros hacemos un llamado a una marcha pacífica, si pueden ir con camisetas blancas, velas y pancartas”.