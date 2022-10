Lorena Meritano abre su corazón en La W y habla sobre su batalla contra el cáncer

La actriz argentina Lorena Meritano, abrió su corazón para hablar de su enfermedad en los micrófonos de La W.

Desde Argentina aclaró las recientes informaciones sobre una posible reactivación de su patología, un cáncer de seno. Señaló que aunque sí existió un "susto" a raíz de la aparición de una masa en uno de sus brazos, ya fue descartado que fuera "maligno", señalando que en enero próximo, ésta, le será retirada quirúrgicamente por prevención.

Con una mirada retrospectiva y tras cerca de 4 años de que le fuera diagnosticado el cáncer de mama, visiblemente recuperada, Meritano recordó su historia de lucha, afirmando que le agrada poder servir de testimonio de supervivencia, a la vez que, de motivación para otras mujeres, que cómo ella, padecen esa patología.

Afirma que, tras la superación del cáncer, se ha dedicado a ser "más ella", a disfrutar de lo que le gusta, y a abstenerse de lo que no le agrada. Confiesa que ahora es más paciente, "el cáncer es un maestro de la paciencia". A su vez, afirma su umbral del dolor también se ha ensanchado.

"Honestamente soy la misma Lorena de siempre", dice.

Dice que, tras su enfermedad, aprendió que no tener cabelló, senos o trabajo, no la habían hecho menos que nadie. "En este tipo de trances te das cuenta quien realmente te quiere", señala.

Sobre su vida luego de la enfermedad, confiesa que "hay días que tengo miedo, y hay días que me enojo", "perdí muchas cosas, pero también gané muchas", y admite que la compañía de sus hermanos y su madre le han dado fortaleza, a la vez que el ser disciplinada le ha ayudado a superar la patología.

Narra que para la época en la que fue diagnosticada estaba viviendo una vida perfecta, estaba muy enamorada, iba a trabajar en teatro, e incluso trabajaban en un tratamiento invitro para ser mamá. "La película romántica pasó a ser de terror".

Narra cómo regresó a Argentina y en compañía de su madre se operó para que le fuesen extirpadas sus glándulas mamarias, retirados los tumores y los ganglios.

"Te vamos a tener que dar muy duro flaca", recuerda las palabras de su médico cuando le anunció que su enfermedad era muy agresiva. Recuerda que el proceso fue doloroso, y recomienda "hay que aprender a recibir ayuda, aceptarla y pedirla".

Dice que el 2016 fue un año duro, pero que se sintió acompañada por personas que estaban viviendo cosas similares a ella. “Sabía que para poder vivir me tocaba desprenderme de muchas cosas”.

Afirma que de las cosas más difíciles de su enfermedad fue no poder trabajar, diciendo que ella estaba acostumbrada a valerse por sí sola: “A mí me dolió más no poder trabajar que perder el seno”.

Dice que no quiso vivir su historia en privacidad, y que prefirió afrontarlo sin esconderse en su país, reiterá que sintió la necesidad de "dar el testimonio y generar conciencia. “Yo prefería que las cosas fueran dichas de mi boca”, que mejor portavoz de la noticia que yo", señala al hablar de cómo se volvió noticia su enfermedad.

Al respecto también dijo que así como algunas personas le escribían para darle fortaleza, otras se quedaban en críticas y en atacarla por redes sociales. "En redes sociales hay gente amorosa, pero también hubo gente despiadada". "Las redes son como un tacho de basura donde la guente viene a botar todo su veneno".

Sobre la persona que para ese momento era su pareja, el también actor Ernesto Calzadilla, dice que le sirvió para su autoestima saberse querida en su momento, y que le agradece haberla acompañado durante parte de su enfermedad.

Dice que también vivió momentos extremadadmente dificiles y que incluso llegó a reclamarle a su mamá por mantenerla viva. ". Yo les decía déjenme morir", comenta.

Dice que para su labor de recuperación tuvo que empezar por perdonar y afirma que cree que el "cáncer comienza siendo mental", dice que también tuvo que personar cosas de su pasado, de si misma y algunos casos de infidelidad. "Perdonarme a mi misma".

Sobre su ex, dice que entendió el momento en que el decidió no continuar, y afirma que se queda con el apoyo que el le brindó. "El es una buerna persona que hizo lo que pudo". Afirma que el momento en que terminaron si se sintió mal, y que el video que se conoció sobre el fin de su relación fue realmente un mensaje de whatsapp que le envió a él. Dice que actualmente siente paz y que le desea lo mejor a su expareja.

"La palabra biopscia para alguien que tuvo cáncer es terrible". afirma sobre nuevas "bolitas que le surgieron" en la época en que puso fin a su relación. El hecho se sumó a un episodio en que la salud de su mamá también se complicó, pero afortunamendente salió adelante.

Dice que actualmente está viviendo otra etapa de su vida, que aprendió a vivir swin sexo y que está concentrada en otras cosas.