¿Los perros podrían detectar la COVID-19 en humanos?

En contraste con el hombre, que tan solo tiene seis millones de receptores olfativos, este sentido en los perros está desarrollado a tal punto de haber logrado identificar entre otras enfermedades el cáncer, párkinson, infecciones bacterianas y tumores nasales.

Por esa razón, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania realiza un estudio al que llaman Penn Vet que lidera la doctora Cynthia Otto en el que adiestraran, inicialmente, ocho perros en las próximas tres semanas para que tengan la capacidad de detectar el coronavirus en muestras de orina y saliva de humanos.

Al respecto, Otto señaló que “los perros pueden detectar diversas enfermedades con precisión en bajas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles”.

Durante tres semanas, por medio de un proceso llamado impresión de olor, los caninos estarán expuestos a muestras de saliva y orina positivas a coronavirus en un laboratorio. Una vez los perros aprendan el olor, los investigadores registraran si realmente pueden diferenciar entre personas contagiadas y las que han dado negativo a COVID-19.

Si se dan los resultados esperados en la detección, a partir del próximo mes de julio se podrá comenzar a usar estos perros en espacios públicos, especialmente recomendado para entornos hospitalarios o comerciales donde las pruebas son más difíciles.

No obstante, este no es el primer estudio para entrenar a perros con el objetivo de detectar la COVID-19. La Universidad de Durham, en Reino Unido, de la mamo con la organización benéfica Medical Detection Dogs y la London School of Hygiene and Tropical Medicine, empezaron a investigar esta posibilidad el mes pasado adiestrando seis perros y esperan resultados en pocas semanas para ayudar a proporcionar la herramienta de "diagnóstico rápido y no invasivo".

Esta ONG que ha trabajado con caninos en el pasado, determinó que son capaces de olfatear a 750 personas por hora, además pueden detectar sutiles cambios en la temperatura de la piel, lo que potencialmente los hace útiles para determinar si una persona tiene fiebre.

Por lo tanto,“se consigue identificar rápidamente quién necesita una prueba y deben aislarse para evitar una mayor propagación", explicó la doctora Claire Guest, fundadora de Medical Detection Dogs, al diario británico The Independent.