Los personeros del país entraron en cese de actividades por incumplimiento del Estado

Los personeros del país entraron en cese de actividades, sin suspender los servicios esenciales para no afectar a los ciudadanos.

De acuerdo con la Federación Nacional de Personeros, estos servidores públicos elegidos por los concejos municipales, no cuentan con las garantías para prestar su servicio, algunos están siendo amenazados por grupos armados ilegales y no cuentan con esquemas de seguridad y en el tema de salud no cuentan con elementos de bioseguridad en la pandemia. Aseguran que no tienen apoyo ni recursos suficientes y se sienten abandonados por el Estado.

Esteban García, delegado de la Asociación de Personeros de Antioquía, manifestó que “desde que comenzó la pandemia estábamos trabajando presencialmente con puertas abiertas, pero desafortunadamente sin el acompañamiento del Gobierno Nacional”.

Sobre elementos de bioseguridad, indicó que “ya estábamos sometidos y resignados a trabajar con pocos recursos y herramientas, pero cuando empezamos a tener problemas de seguridad es algo adicional. Y ahora con la pandemia, en la mayoría de las personerías del país no hay recursos para la contratación de los elementos de bioseguridad”