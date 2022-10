Lucho Herrera asegura que tiene cáncer de piel

Luis Alberto Herrera, 'El jardinerito de Fusagasugá', así lo asegura en el programa Testigo Directo que se transmite en YouTube. "Me salió una mancha muy grande que no era normal. Decidí acudir al dermatólogo porque ya tenía muchas manchas en las manos y en la cara. Me hice una biopsia y salió positiva de cáncer de piel".

'Lucho' Herrera recuerda la victoria que obtuvo en el Tour de Francia, en la etapa 14, que después de golpearse muy fuerte en su rostro continuó la competencia, quizá, fue ahí "por algún tejido que quedó expuesto al sol y por la cicatriz se formó ese cáncer", además asegura que "uno de joven no le paraba bolas, pero a la edad que tengo vienen las consecuencias".

'El jardinerito de Fusagasugá' considera que las fuertes rutinas que tiene que hacer los ciclistas antes de prepararse para una competencia: "entrenando y corriendo entre 5 y 7 horas" ante una temperatura de "38°, como en el Tour de Francia" son las consecuencias de enfermedades como la que padece.

En el programa Testigo directo, también entrevistaron a su dermatólogo, Andrés Luque, quien afirma que 'Lucho' Herrera "tuvo un carcinoma celular y presentó una lesión en su antebrazo, canceres que eran invasivos", sin embargo aconseja a 'El jardinerito de Fusagasugá' "seguir el tratamiento, porque por el daño solar crónico las lesiones vuelven a aparecer".

Aunque, Lucho quería mantener en secreto su enfermedad, decidió enfrentarla como si se tratara de una competencia ciclística más "he estado pedaleando contra el cáncer".