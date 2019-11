Maria Emma Caro, comandante de la policía, es #UnaMujerW

Maria Emma Caro, es comandante de la policía metropolitana de Tunja, tiene 47 años de edad, de los cuales lleva 32 al servicio de la institución.

Tiene a su cargo a 1204 policías y la seguridad de 15 municipios. En el pasado hizo parte del grupo élite de inteligencia que acabó con la vida del capo más grande de la mafia en la historia de Colombia, Pablo Escobar:

“Haber ayudado y contribuido a eliminar de una u otra forma esta amenaza deja una satisfacción muy grande y no por lo que se vivió porque lo que se vivió fue demasiado fuerte, fue muy intenso, fue agotador emocionalmente porque lo físico se recupera pero emocionalmente es una traza de dolor, una traza de tristeza, es una sensación de impotencia, que luego de casi dos años de estar trabajando en función de ese objetivo se logran los resultados. Yo hice parte de ese gran puñado de hombres y mujeres que trabajaron arduamente, muchos de ellos ya no están”.

Haber estado tan cerca de la muerte ha sido uno de sus mayores miedos, pero no el más grande:

“Sí me da un temor permanente no tener una respuesta oportuna en cuanto a la exigencia de la comunidad, en cuanto a lo que requieren, ese es un temor latente porque como policía me debo a la comunidad, me debo a esta sociedad, ser miembro de la policía me coloca como funcionaria pública con una responsabilidad y unos compromisos muy grandes con la sociedad entonces casi que permanentemente hay un temor por ser insuficiente, no tener esa suficiencia para responderle a cada ciudadano y garantizarle lo que desea”.

La coronel María Emma no solo habla de miedos. Uno de sus mayores orgullos, ha sido no fallarle ni a su patria, ni a sus padres:

“Hablar de logros y ese orgullo, me retrotrae a mi familia, a mis padres que, a pesar de la dinámica de trabajo, sé que he estado muy ausente de mis hermanos, de ese núcleo familiar por el compromiso y la entrega al país. Me hace sentir orgullosa de que no los he defraudado, de que lo que me inculcaron desde muy pequeña, desde muy niña, no les he fallado a esos principios, a esos valores, eso me hace ser una persona orgullosa y poderlos mirar a los ojos y decirles que no les he fallado”.

La coronel Caro, asegura que hay cientos de motivos por los cuales una mujer debería ser policía:

“En mi condición de mujer, pienso que hay una responsabilidad inmensa para generar inspiración, para ser ejemplo, para enseñarles que pueden ser fuertes, que pueden ser unas mujeres que pueden marcar la historia, que son importantes, que pueden influir en una sociedad, que las mujeres somos integralmente fuertes, la misma bendición que tenemos de dar vida, de traer vida a este mundo, nos llena de mucha ilusión”.

Maria Emma Caro, comandante de la policía, es #UnaMujerW