María José Uribe Durán, jugadora profesional de golf, es #UnaMujerW

No fue la primera colombiana en entrar al circuito de golf más importante del mundo, pero con 10 años de permanencia, es la mujer que más ha durado dentro del PGA Tour.

“En el PGA Tour empiezo mi onceavo año en el 2020, obviamente que es un logro muy grande para mí, clasificar a los 19 años era muy pequeña, entonces en ese momento no me di cuenta de lo que estaba obteniendo, pero obviamente a medida que pasaron los años, que la gente que entra va saliendo muy rápido me di cuenta que el logro no era tanto llegar sino mantenerme como me he sostenido”.

Su lección más reciente no precisamente ha sido concentrarse en lograr efectos precisos al golpear la bola o incluso tener una lectura exacta del green para embocar con un solo putt. Ahora su aprendizaje es la paciencia:

“Yo soy una persona bastante arriesgada, de bastantes deportes extremos y nunca me ha pasado nada, pero esta vez fue caminando, me resbalé con agua y hubo dislocación de la patela, se salió y se volvió a meter y en ese momento rompió unos ligamentos y hubo una fractura de la rótula entonces desde agosto no estoy jugando”.

Además del golf, otra de las grandes pasiones de María José es apoyar económicamente a niños enfermos por medio de su fundación:

“Bryan es un niño que me contacto en el 2016, él tiene una enfermedad que va perdiendo la vista, fueron a Todos los médicos los más especialistas de Colombia y les dijeron que no había nada que hacer, que se acostumbrará ser ciego, que a los 16 años no iba a tener vista entonces pues una mamá desesperada empezó a buscar soluciones y la solución estaba en China ellos llegaron a mi cuando estaban buscando dinero para ir a China a hacerse el tratamiento de células madres entonces lo que hizo la fundación fue ayudarles con un dinero para pagarle sus deudas y cada vez que yo iba a China, y va hasta el hospital y le recogía un medicamento que se tenía que tomar cada tantos meses”.

Después de recuperarse de su lesión, Maria José se concentra en el futuro.

“El 2020 es un año olímpico, entonces la meta principal para mí es Tokio, estar en el podio y por qué no, traer una medalla de oro, entonces volver con todo de esta lesión y prepararme como sean los torneos de LPGA Tour para estar lista en agosto del 2020 cuando vayamos a los olímpicos”.

