Más de 140 chilenos están atrapados en Colombia por cierre de aeropuertos

Nicolás Vargas contó en diálogo con La W la difícil situación que deben vivir más de 140 chilenos que están atrapados en Colombia por el cierre de los vuelos ante la amenaza del coronavirus.

"Intenté volver a Chile el fin de semana pasado, pero no existe posibilidad de salir. En este momento me encuentro en Medellín (...) las aerolíneas no dieron respuesta y comenzaron a cancelar los vuelos", relata el ciudadano chileno a este medio.

De este modo, Vargas explica que entre sus compatriotas hay mujeres embarazadas, bebés y ancianos que están durmiendo en los lugares comunes del aeropuerto:

"Sabemos que es una situación de fuerza mayor para todos, pero no le quita gravedad a que tenemos lactantes, mujeres embarazadas, gente que debe volver al trabajo o se está quedando sin dinero", explica Vargas.

Así, el ciudadano chileno explicó que este grupo de personas se ha visto obligado a dormir en los lugares comunes y que las condiciones de higiene en las que se encuentran no son las mejores.

====================

Lea en La W: