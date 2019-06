Mejor neurocirujano joven del año no ha recibido validación de su título en Colombia

La Federación Mundial de Neurocirugía destacó a Sergio Torres Bayona como uno de los mejores en esta especialidad médica. Sin embargo, en Colombia no quieren convalidar el título que recibió en España.

“Aquí en Colombia tengo la posibilidad de desarrollarme más profesionalmente. Estoy en el país desde Enero, pero no tengo trabajo”, comentó.

El premio que Sergio recibió como el “Mejor Neurocirujano Joven del Año”, fue el resultado de su tesis doctoral sobre genes relacionados con la formación del cáncer. “Tengo la esperanza de que alguien siga con la investigación y pueda desarrollar medicamentos que permitan curar el cáncer”, señaló.

Torres instauró una tutela para poder convalidar el título de cirujano en el país, “Gané la tutela en primera estancia. Lo curioso del caso es que me echaron el proyecto para atrás porque me faltaba el título para convalidar; yo envié el certificado de supletorio, pero luego me dijeron que ese documento no me servía”.