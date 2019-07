Mi mamá me dijo "si es inocente, no renuncie" y no renuncié: Ernesto Samper

Hace 25 años fue elegido presidente de Colombia Ernesto Samper. Su gobierno se vio marcado por el proceso 8.000. Hoy Vicky Dávila, conversó con el expresidente después de más dos décadas.

En primer lugar habló de este proceso que manchó su mandato, “es claro que el proceso 8.000 destapó una relación que no se creó en mi gobierno sino que ya estaba creada. Tengo el derecho a que se sepa que en ese proceso fui absuelto y las personas que tuvieron qué ver ya fueron juzgadas. Yo tuve que renunciar hasta a la segunda instancia.

Así mismo, reconoció que hubo una intromisión del Cartel de Cali en su campaña, pero que fue protagonizada por los administradores de quienes la lideraban. “Todo el mundo sabe que fue Fernando Botero” aseguró.

Añadió que cree que en la campaña de pastrana también hubo intromisión de dineros del narcotráfico.

“Había un Santos que me defendió mucho y otro que conspiraba contra mí” reveló.

Además sobre este hecho contó algo que le mencionó su madre, “Hicimos una reunión donde fueron todos los expertos y durante 7 horas discutimos y mi mamá que estaba por ahí calladita me dejó una tarjetica donde decía "si es inocente, no renuncie" y no renuncié”.

Así mismo, señaló que “los narco cassetes los grabaron personas de inteligencia. Hubo un grupo que se creó para grabar toda mi campaña, metieron hasta teléfonos a mi casa, pero la Fiscalía no respondió”.

También, hizo una fuerte revelación sobre el asesinato de Álvaro Gómez y sugirió que había sido porque se negó a conspirar en su contra, “a él lo trataron de meter en la conspiración contra mi gobierno, y él se negó y creo que eso tuvo que ver con su muerte y que ahí estuvieron implicados algunos militares, es siempre será mi posición”.

Sobre todo este escándalo concluyó que “si yo hubiera tenido en mi Gobierno la redes sociales, seguramente esto se hubiera podido manejar diferente. Yo era prisionero de unos medios que ya habían tomado la decisión de tumbarme”.

Adicional a eso también resaltó las cosas buenas que hizo su Gobierno, “el otro día una señora me dijo ‘lástima. Lástima que no lo dejaron gobernar’. Pero yo nunca dejé de gobernar. A mí me recordarían que me recordaran por el SISBEN, que dejé, por el millón de hectáreas a los afro, el tema de titulación de tierras baldías, la renovación de agua potable, además dejamos obras de infraestructura en toda Colombia” destacó.

“Mi gobierno fue social. A los maestros les dejé la prima de mitad de año. También logré que se les subiera un poco más el sueldo a todos más que otros” añadió.

De otro lado, habló del atentando del que fue víctima el 4 de marzo de 1989 y en el que recibió varios disparos y reveló que “al segundo día del atentado, cuando pensaron que yo me iba, esa misma noche no solo me salí del cuerpo, sino que además vi a mi papa y a mi abuelo que me estaban llamando”.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, este fuerte suceso le ayudó a sobrepasar los problemas del Proceso 8.000, “ahí uno aprende a darle la importancia a las grandes cosas”.

“Mi mayor pecado es lo que algunos piensan que es mi mayor virtud y es que creo mucho en la gente” puntualizó.