Mientras no cesen las actividades criminales no hay diálogo con el ELN: Gobierno

El Alto Comisionado para La Paz, Juan Camilo Restrepo reiteró en las últimas horas que solo habrá voluntad de diálogo con los integrantes del Ejército de Liberación Nacional cuando cesen todos los actos delictivos que tienen azotadas a los pobladores y hombres de las Fuerza Pública en diferentes zonas del país.



“Si se quiere entrar en una ruta con ELN, lo decimos con claridad, como grupo armando organizado deben de cesar las actividades crimines : no secuestro, no instalación de minas antipersonal, no reclutamiento de menores que están dedicados al narcotráfico; cuando dejen eso, estamos listos”.

Así mismo, el funcionario, aseguró que todas las órdenes de extradición contra los integrantes de este grupo están vigentes y actualizadas, "que en aras de las investigaciones y de decisiones judiciales están activadas las circulares rojas y azules frente a estos señores que están en el exterior .Y están activadas y por eso hemos dicho que se extraditen para Colombianos”.



Finalmente, indicó que el pueblo colombiano no quiere más dilaciones ni mentiras frente a los compromisos de este grupo al margen de la ley de ahí a que se exija también por parte de la ciudadanía un cese de actividades criminales.