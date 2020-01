Millonario sobrecosto en contrato de dotación para menaje de comedores escolares en Sucre

La Contraloría General de la República confirmó el hallazgo de un caso de sobrecostos en un contrato de dotación de elementos de menaje para los comedores escolares de las instituciones educativas oficiales del municipio de Toluviejo en Sucre, el cual calificó como de escandaloso.

Según lo informado por el ente, el descubrimiento se dio al concluir una Auditoría del Cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en la cual se detectaron hallazgos fiscales por un total de $754 millones de pesos.

El organismo de control verificó, además, que algunos de los elementos de menaje adquiridos, como neveras y congeladores, no ha sido utilizados y en algunos casos ni siquiera se han desempacado, lo que indica que los estudios previos a la contratación no fueron serios y completos, puesto que se realizaron adquisiciones que no eran necesarias.

La Contraloría realizó un análisis de precios de los elementos comprados por el municipio en este contrato, cotizando los mismos, y encontró que existen evidentes sobreprecios en mucho de ellos. Por ejemplo, un tanque plástico de 120 litros que vale en el mercado $25.000, en la propuesta del contratista tiene un valor de $350.000, lo que significa un sobreprecio de $325.000, que en total llega a $2.925.000, dado que se suministraron 25 tanques. Pero esto es poco, si se tiene en cuenta que también hay un elevado sobreprecio en una nevera de 430 litros marca Haceb.

De acuerdo a cotizaciones que realizó el equipo auditor de la Contraloría, en un almacén vale $1.417.059 y en otro $1.637.900, y en la propuesta ganadora tiene un valor de $2.435.000, es decir el precio de más pasa de $1 millón. Se compraron 16 neveras de este tipo por $38.960.000, cuando el valor real a pagar debió haber rondado la suma de $22.672.000. De esta manera, se tiene un sobreprecio de $16.287.056.

Seguido a esto, la contraloría confirmó que en la propuesta escogida por el municipio de Toluviejo, un tanque de 1.000 litros tiene un valor de $660.000 y se obtuvieron cotizaciones hasta por $225.475, lo cual indica que se pagaron $434.525 de más En total, se adquirieron 22 tanques de este tipo, por los que pagó un sobreprecio de $6.517.860. Pinzas de $3.500 se compraron a $28.000, tasas medidoras de $3.000 a $28.000, cucharas de $5.000 a $21.000, otras cucharas de $4.000 a $17.600, cucharones de $2.000 a $13.900, grameras de $25.000 a $97.000 y canecas de basura de $5.000 a $47.000. Este contrato, por un poco más de $249 millones fue suscrito por la administración municipal en 2018 con la Papelería y Tipografía La Bendición Ltda, de Sincelejo.

La Contralora confirmó que una papelería era la que suministraba menaje para comedores escolares, el valor citado fue financiado con recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), SGP Educación e Hidrocarburos.

Ante el escenario el ente de control, presume que, en esta contratación, los estudios previos y análisis de necesidades de las instituciones educativas del municipio de Toluviejo no fueron lo suficientemente serios y completos en su elaboración, ya que no corresponden a las necesidades de los comedores escolares.

La Contraloría inspeccionó seis instituciones educativas y sus sedes y no hubo una sola que no tuviera elementos sin utilizar y neveras y congeladores sin desempacar desde el año 2018. A manera de ejemplo, se tiene que:

• En la Institución Educativa La Piche, se encuentra un congelador, una estufa y un dispensador de agua sin desempacar y estrenar.

• En la Institución Educativa de Macajan, dos tanques de 1.000 litros sin utilizar están en bodega.

• En la Institución Educativa Las Piedras, una nevera y un dispensador de agua no han sido estrenados.

• En la Institución Educativa Caracol, hay dos neveras sin estrenar.

• En la Institución Educativa Heriberto García Garrido principal, hay dos neveras y un congelador sin utilizar. En la sede urbana de varones, existen tres congeladores, una nevera sin desempacar y una nevera sin uso. Además, en bodega están tres tanques de 1.000 litros sin uso. Y en la sede Santa Rosa de Lima, existe una nevera sin usar. El sobreprecio en los elementos comprados y entregados produce un detrimento patrimonial por más de $49 millones ($49.276.216) y no solo configura un presunto hallazgo con incidencia fiscal sino también de carácter disciplinario.

Dado que la mayoría de recursos comprometidos en este detrimento son propios, por competencia la CGR dio traslado de este hallazgo a la Contraloría General del Departamento de Sucre.

Un hallazgo de esta Actuación Especial que llama también la atención tiene que ver con la construcción de aulas escolares que nunca fueron ocupadas, ya que no hay estudiantes que tomen clases allí, y se están utilizando como bodegas. Así se determinó al realizar un análisis del proceso contractual de la licitación pública No. 005 de 2017, cuyo objeto es la Adecuación de la Infraestructura Física de instituciones y centros educativos de algunos corregimientos y veredas del municipio de Toluviejo. En concreto, se estableció que 2 aulas escolares en La Siria, una en Moquen y otra en Varsovia, no están cumpliendo el fin para el cual fueron construidas, como es el de satisfacer la necesidad para prestar el servicio educativo a los estudiantes en las IE de esos corregimientos, ya que no existen los estudiantes para llenar estos espacios.

Por este hallazgo, relacionado con la funcionalidad de las obras, al no cumplir el objeto social para el cual fueron construidas, se generó un presunto detrimento patrimonial por $360 millones. Hallazgo más cuantioso El hallazgo fiscal más cuantioso detectado en esta Auditoría de Cumplimiento es de $599.669.640 y tiene relación con un contrato de obra de marzo de 2017, por $3.984 millones, en donde se desarrollaron adecuaciones para el mejoramiento del entorno urbano en el parque central del municipio, senderos peatonales y entradas principales.

Total de hallazgos Como resultado de esta Auditoría de Cumplimiento a los recursos SGP del municipio de Toluviejo (vigencia 2018), la Contraloría General de la República constituyó 19 hallazgos administrativos, de los cuales 8 tienen incidencia fiscal, 16 presunta connotación a disciplinaria y uno otra connotación (el cual será remitido a la Contraloría General del Departamento de Sucre).