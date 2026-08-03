Ministro del interior afirma que el acuerdo en buenaventura va en 50%

Las delegaciones del Gobierno y el Comité que promueve el paro en Buenaventura reanudaron su diálogo . Foto: Colprensa( Thot )

“Ayer estuvimos ya conversando sobre la posibilidad de la creación de un nuevo fondo autónomo exclusivo para Buenaventura. Estamos en la discusión de cuáles serían los criterios con los cuales se conformaría ese patrimonio autónomo, estamos también conversando sobre las fuentes de financiación que tendría el mismo y hoy continuaremos la discusión sobre esos tópicas”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Para el jefe de la cartera política, las negociaciones van en 50 % dado a que ya se tiene claro que el camino es la creación de ese fondo y ahora deben definir las condiciones.

Este sábado los diálogos continuaron hasta la media noche, pese a que se escucharon fuertes reclamos por parte de los líderes del paro frente a la presencia y actuación del Esmad en la ciudad del puerto.

“Al tiempo que estamos discutiendo esto, usted que habla de diálogos, allá, usted sabe que el Esmad está garroteando y echándole gases a los ciudadanos de Buenaventura. Estamos reclamando con dignidad, queremos vivir como ciudadanos”, le dijeron.

La atención vuelve entonces a la mesa de negociaciones, pues lo que esperan las autoridades locales es que este fin de semana se dé por terminado el paro.