MinTIC fue víctima de los contratistas corruptos: Karen Abudinén

En medio del debate de moción de censura contra la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinén, el partido de gobierno defendió el papel de la ministra y mostró su apoyo para negar la respectiva moción. Por su parte, los partidos de oposición hicieron fuertes críticas contra Abudinén.

En medio de su discurso, la ministra reiteró en varias ocasiones que no conocía a Centros Poblados y que el Ministerio de las TIC fue víctima de los contratistas corruptos.

“El Estado fue víctima de los contratistas corruptos. Una vez nos enteramos de la falsedad de la garantía pusimos en conocimiento a la Fiscalía. Seguiré denunciando lo que sea necesario para llevara esto hasta las últimas consecuencias”.

Por otra parte, indicó que tiene la conciencia tranquila porque “mis acciones muestran mi intención de derrumbar la corrupción. Lo que está pasando es que muchos de los que hablaron están a favor de los contratistas y no de afrontar la corrupción de frente”.

De igual forma, aseguró que no renunciará a su cargo “No me aferro a un cargo, soy una convencida de mi deber de sacar adelante el proceso de conectividad. Si a Colombia le serviría que me fuera, me iría sin cuestionamientos”.

Resalto, además que tras la caducidad del contrato con Centros Poblados, estos contratistas quedan por fuera del Estado. “Me les enfrenté, hoy me tienen miedo, hoy saben que no pueden terne un contrato con el Estado.”

Para finalizar, la ministra aseguró que su compromiso es construir un mejor país.

La votación para la moción de censura será el próximo 13 de septiembre.