Mintransporte: no hay plata para terminar AeroCafé

Tras el anuncio hecho por Aeropuertos del Café, según el cual, faltan 1,2 billones de pesos para terminar la obras, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, dijo en www.wradio.com.co que el Estado no puede gastar el poco dinero que tiene en proyectos que no ofrecen rentabilidad."Vamos a revisar los estudios y vamos a analizar si vale la pena construir el Aeropuerto, pero no podemos gastar la plata de los colombianos en proyectos que no valen la pena", señaló Álvarez.Puntualizó que ya solicitó una reunión con el gobernador de Caldas y los alcaldes de Manizales y Palestina, pero estos aún no han concretado el encuentro.