Mintransporte no puede afirmar que una plataforma como Uber viola la ley: Ángela Orozco La ministra de Transporte dijo que no tiene la facultad para reglamentar por decreto la utilización de un vehículo particular para que haga servicio público como hace Uber.

Es necesario reglamentar algo que tiene que ver con una realidad que nos sobrepasó: Ángela María Orozco. Foto: Colprensa