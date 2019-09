Mujer denuncia que 'la echaron' del trabajo durante su periodo de lactancia

Sherly Montaguth trabajaba como contratista en RTVC, suspendió su contrato para su periodo de lactancia, pero cuando se iba a reintegrar a la empresa no la recibieron.

Según relata la mujer, inició su licencia de maternidad el 11 de febrero, suspendió el contrato como lo dicta la ley, y regresó a RTVC el 26 de junio de este año.

“Ese día se me comunicó que al día siguiente tenía una reunión con la directora de Señal Colombia. En esa reunión, la directora me dijo que ya no iban a necesitar mis servicios, que estaban en un proceso de reestructuración, mi perfil ya no les servía y que eso le iba a pasar a muchos otros”, cuenta Sherly.