Mujer reclutada forzosamente hace 20 años se reencontró con su familia

La víctima sobre quien se protegió su identidad logró reencontrarse 20 años después con su familia en un municipio del Magdalena, después de haber perdido total contacto con ellos tras ser reclutada por un grupo guerrillero cuando tenía 12 años y luego de que sus seres queridos fueran víctimas de desplazamiento forzado.

"Me siento feliz, contenta, de tenerlos otra vez, primero le doy gracias a Dios, es una fecha muy especial. Me recibieron muy especial, mis papás que están vivos, mis hermanos, le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me ha dado", narró.

El padre de la víctima señaló que "se le fueron las lágrimas" cuando vio a su hija.

"No me soportaba de ver la alegría que me dio, uno en 20 años sin ver un hijo a uno le causa admiración y porque la teníamos era por muerta", dijo.

Le puede interesar: Unidad de Búsqueda adelantará jornadas de toma de ADN en el Magdalena Medio

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que lideró el reencuentro, la mujer se acercó a esa entidad el año anterior con el fin de pedir que su familia fuese encontrada pero no portaba un registro civil, por ello debieron tomarle una muestra de ADN que luego coincidió con quienes se presumía eran sus seres queridos.

"Era una búsqueda en la incertidumbre, desde esa persona que estaba siendo buscada por su mamá. Esto muestra la utilidad de que la paz haya dado lugar a la creación de un mecanismo de esta naturaleza que permite generar confianza", manifestó Luz Marina Monzón, directora del órgano transicional.

Le puede interesar: Por amenazas, más de 100 campesinos se han desplazado al casco urbano en Ituango

A la fecha, la Unidad de Búsqueda ha encontrado a cuatro desaparecidos con vida, quienes habían perdido totalmente contacto con sus familias por causa del conflicto armado.