Natalia Reyes, actriz, es #UnaMujerW

Una de las protagonistas de Terminator Dark Side, junto a Arnold Schwarzenegger es la actriz colombiana Natalia Reyes:

“Sin duda el papel más importante hasta ahora en mi carrera es este de Danny Ramos de la siguiente entrega de la película Terminator Dark Side que sale en cines el 31 de octubre. La verdad es que fue completamente inesperado, como actores siempre queremos tener una oportunidad así”.

El casting fue tan digital como inesperado:

“Estaba en Fenix Beach que es el hotel que tenemos con mi esposo en la isla más cercana a Cartagena, mi manager me manda esta solicitud de casting como que hiciera un vídeo yo misma, lo hice. No sabía de qué era el proyecto, siempre lo mantienen como muy secreto, mandé el vídeo y a la semana me dicen que les gustó, que querían verme otra vez, nos vimos por internet, luego tuve un viaje a Los Ángeles, luego otro y al final el último fue en Irlanda y el último llamado para casting. Después de cinco oportunidades me llamó el director Tim Miller a decirme que había quedado en el personaje”.

Y después de digerirlo, entender el compromiso:

“Sí, fue un rodaje bastante duro, estuvimos seis meses en varios países del mundo con una producción de 600 personas detrás de cámaras que es una escala que yo nunca había hecho obviamente y se siente la presión de hablar en una película completamente en un idioma que no es el tuyo, con estos actores tan grandes, con un equipo de producción que varios han sido ganadores de Óscar, que llevan como todas las películas encima”.

Y en parte le fue tan bien por el apoyo de otra mujer:

“Cuando llegué precisamente al casting de Los Ángeles, me recibe una mujer hermosa, súper querida conmigo, me ofreció agua, me dijo dónde estaba el maquillaje, creo que en esa oportunidad ya quedaban seis chicas de finalistas y cuando sale el director me dice ‘ah ya conociste Linda Hamilton’, yo obviamente tenía esta idea de ella de hace tantos años y no la reconocí”.

Esta es la inspiradora aproximación del momento por el que pasa Natalia:

“Siento que este es un gran logro para mí, pero también de alguna forma demuestra un poco como este momento y esta coyuntura en la que estamos, en la que se están cambiando muchos paradigmas para las mujeres, para los latinos, esta una película con tres mujeres protagonistas, no creo que sea una intención de una respuesta a un movimiento social, sino realmente el reflejo de que las mujeres y los latinos estamos llegando a ocupar roles que antes no ocupábamos”.

Natalia Reyes, actriz, es #UnaMujerW