No compartimos la idea de fragmentar lo que hay en Galeón San José: Duque a España

El presidente Iván Duque se reunió con el canciller de España, Josep Borrell, para hablar sobre la crisis migratoria proveniente de Venezuela, el proceso de paz en Colombia y el rescate del Galeón San José.



El jefe de Estado le reiteró que este último es un patrimonio indivisible.



“Nuestro Gobierno no comparte la idea de fragmentar lo que hay dentro del Galeón San José y su estructura con fines mercantilistas, eso no obedece al reconocimiento de patrimonio”, dijo.

Lea en W Radio: Colombia y España cooperarán para rescatar el Galeón San José



Y agregó que hay una hoja de ruta clara para extraer el galeón y construir un museo con sus piezas.



“Ver el Galeón San José con una aproximación mercantilista era un camino equivocado y por eso hemos marcado un camino distinto”, señaló.



Por su parte, Borrell coincidió en que se debe seguir el principio de indivisibilidad y considerar el Galeón como un bien patrimonial.



“Las empresas españolas, que son muchas, van a estar presentes aquí en Colombia, siguen teniendo enorme deseo y voluntad de contribuir al crecimiento económico de su país”, concluyó.