“No es el momento indicado para llegar al Congreso”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó claro que no regresará al Congreso de la República, en el marco de su difícil situación jurídica.



En entrevista con La Bodeguita, reconoció que tiene deudas con su familia, especialmente con su esposa, por lo que considera que no es el momento indicado para volver al legislativo.



“Haber renunciado me dio muy duro, pero yo no creo que sea el momento y, además, digamos la verdad: este proceso judicial que me tiene tan afectado, tan injusto, yo creo que también es una razón que me dice que yo no puedo pensar en que mi nombre esté en el Congreso”, dijo.



Bajo ese argumento, enfatizó en que no presentará su nombre a consideración de los colombianos.

El exmandatario también habló sobre su paso por el Senado de la República y aseguró que intentó cumplirle impulsando varias iniciativas.

“En el último receso que me correspondió, antes de tener que renunciar, preparé para el partido como siete u ocho proyectos de ley”, señaló.



Igualmente, reconoció que ha sido difícil convencer a los aspirantes del Centro Democrático de impulsar una lista cerrada al Congreso