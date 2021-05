“No fue contra la voluntad de los menores”: excomandante de Farc sobre reclutamiento

Ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) el excomandante del frente 58 de las Farc en Urabá, Jhoverman Sánchez, conocido como ‘El manteco’, entregó su versión libre desde Mutatá (Antioquia) sobre los crímenes perpetrados por ese grupo armado en esa región del país.

Al ser consultado sobre las políticas de la guerrilla en relación con el reclutamiento forzado de menores en la zona, el exmando de las Farc señaló que los propios niños les pedían ingresar a sus filas y en ningún caso eran obligados a combatir.

"No fue contra la voluntad de ellos, fueron menores que por diferentes razones llegaron o pidieron el ingreso a la organización, pero estos niños recibían tratamiento de niños, no se les mandaba a zonas riesgosas (...) Hubo muchos casos de niños huérfanos, incluso duraban mucho tiempo en el que no pagaban guardia, entonces recogían leña, se les enseñaba a cocinar" dijo Sánchez.

Esa afirmación fue rechazada por víctimas del conflicto en Urabá, lideradas por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano quienes consideran una revictimización el no reconocimiento de esos crímenes.

"Que digan la verdad si de verdad quieren reconciliación. Se le está mintiendo a las comunidades, aquí más que mentirle a la sociedad o la JEP se le está mintiendo a las comunidades que vivieron en carne propia el accionar de las Farc" señaló Richard Moreno, coordinador del Consejo.

En relación con la financiación de la guerrilla en esa zona del país indica que no había claridad sobre generar recursos por medio del narcotráfico y que solamente cobraban impuestos a aquellos particulares que sí tenían cultivos. Asimismo, reconoció que pedían "colaboraciones" a ganaderos, bananeros y demás personas con solvencia económica, quienes si no pagaban eran víctimas de persecución.

"Si era un ganadero entonces cogerle el ganado, si era una bananera quemar la empacadora, estas eran las formas de presionar y si era algún tendero uno ubicaba cuando le llegaba el surtido y le hurtaba la mercancía" indicó Sánchez.

También dijo que en su área de influencia a nadie se le obligaba a votar por algún candidato en específico durante las diferentes elecciones.