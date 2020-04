No había preparación para evitar concentración de créditos de Finagro: Contraloría

El pasado 20 de abril, La W reveló en primicia que la Contraloría General de la República está evaluando si los créditos entregados por Finagro, en este momento de crisis económica y de la Línea Colombia Agro Produce, se estarían usando para pagar créditos anteriores y no para aliviar la emergencia actual.

El caso se originó tras conocerse una solicitud de información que hizo el contralor delegado para el sector Agro, Gabriel Romero, al presidente de Finagro, Dairo Estrada, el viernes 18 de abril.

Ante la respuesta que entregó el presidente de Finagro, Dairo Estrada, sobre la que llamó la "malinterpretación" de la Contraloría frente a los créditos entregados por esta entidad, La W consultó a Gabriel Romero, contralor delegado para el sector agropecuario.

Romero señaló que "el llamado que nosotros hemos hecho es debido a que, en nuestra misión de vigilancia, vimos una concentración en la primera jornada de actividades de colocación de la Línea Colombi Agro Produce y hasta el 16 de abril (...) se ve la concentración en lo más grandes agroindustriales, en un rubro que no estaba siquiera definido, no tenían el nivel de detalle".

Por eso, indicó que "de una respuesta que tengo de esta semana enviada por Finagro, nos dicen que se afinan controles existentes, se generan controles nuevos e incluso que inician un trabajo con el DNP para revisar indicadores".

El delegado Romero manifestó que "la información es precisa porque es de cifras oficiales entregadas por Finagro". En cuanto a la responsabilidad de esta entidad, resaltó que "si bien Finagro no coloca directamente, sí debe fijar controles y canales necesarios y eficientes, sí debe revisar cómo es que se están haciendo las colocaciones para corregir cualquier asimetría".

También mencionó que "no solamente se trata de prestar recursos, sino de definir procedimientos y protocolos, y asimismo mirar con qué información cuenta Finagro -con qué nivel de detalle- para tomar sus decisiones (...) no existía la preparación necesaria para generar canales y controles, y que la concentración de créditos no hubiera sido tan grande".

Y agregó que "en concentración por beneficiarios, los grandes siguen teniendo el 84% de las colocaciones realizadas. Si no se toman controles y mecanismos adecuados, con este ritmo de colocación en pequeños se pueden estar demorando hasta 12 meses en concluir la colocación y ese no es el ritmo del campo".

Frente a la destinación de créditos a actividades no productivas y sobre la suspensión y devolución de créditos dijo que "Finagro no ha contado a qué obedecieron devoluciones de créditos que hicieron, eso entra en nuestras líneas de investigación, para saber si se colocaron recursos para tener flujo de caja, prepagar deudas viejas o cualquier otro destino que no fuera la producción agropecuaria".