No hay malos contratistas sino malos supervisores: MinTic sobre billonaria licitac

En diálogo con la W, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, aseguró que ella no podía dentro de sus funciones, sacar de la licitación al oferente representado por un ex asesor de su ministerio, que quedó por fuera del proceso de licitación por no alcanzar el puntaje requerido.



Aunque era ético sacar del proceso licitatorio al consorcio representado por Camilo Valencia Suescún, la ministra dijo que ella no podía dentro de sus facultades, deshabilitar dicho proponente, pero sí señaló, que la responsabilidad de la transparencia en todos los procesos de contratación es de los supervisores.



“No hay malos contratistas sino malos supervisores”, dijo.

Respecto a los ganadores de la licitación (Claro Colombia y UT Centros Poblados), la jefe de la cartera TIC, aseguró que fueron los mejores calificados para llevar a cabo este proceso.



“Aquí no gana el que tenga mayor experiencia, gana el que daba mayor número de centros, mayor velocidad y mayor tiempo”, dijo Abudinen



Aunque uno de los ganadores no tiene mucha experiencia en el sector de las telecomunicaciones, llevará a cabo la instalación de 7.277 centros digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.