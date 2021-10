No reconoceremos una dictadura: Duque ante relaciones con Venezuela

Justamente la solicitud del Congreso de República se basa en la creación de una comisión bilateral entre los parlamentos de Colombia y Venezuela para que se normalicen las relaciones diplomáticas y comerciales, ante eso el presidente, Iván Duque aseguró que no va reconocer una dictadura que ha causado pobreza en el 95% de la población venezolana.



“En primer lugar la posición de Colombia con Venezuela es la posición de la fraternidad, el gesto más importante de política migratoria a nivel mundial que hemos visto tal vez en la historia reciente en el continente, es el que hemos tenido por el pueblo venezolano recibiendo los cerca de 1.8 millones de migrantes que están saliendo de la más brutal de las dictaduras. Una dictadura que ha llevado a que el 95% es de país esté en pobreza y nosotros lo hemos hecho justamente por ser una relación histórica con el pueblo venezolano. En segundo lugar es muy importante también tener en cuenta que cuando empezó nuestro gobierno lleváramos no solamente más de 2 años yo casi dos años sin embajador en Caracas y también el gobierno que me antecedió declaró que no reconocería el resultado de las votaciones fraudulentas

Sin embargo, el Mandatario fue enfático en decir que no aceptará la dictadura que se vive en Venezuela, "Colombia no va a reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante. Nosotros no vamos a claudicar en la defensa de la carta democrática y en los valores en los cuales creemos. Mientras yo sea el presidente de Colombia y en defensa de la carta democrática y en defensa de los valores que hemos construido con muchos países además soportados por una denuncia contra El dictador ante la Corte Penal Internacional no vamos a reconocer una dictadura”.



Finalmente, el jefe de Estado aseguró que Colombia continuará trabajando en la labor de la apertura comercial entre ambos países para que quien lo necesite se beneficie de la apertura de las fronteras pero solo se hará de manera organizada y bajo control control estricto.