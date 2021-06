“No sé si estoy preparada”: Ingrid Betancourt sobre cara a cara con sus captores

Ingrid Betancourt, representante de víctimas, llegó a Colombia para reunirse con diversos sectores y buscar salidas a la crisis que atraviesa al país.

Además, tendrá un encuentro con sus victimarios en la Comisión de la Verdad, para hablar sobre su secuestro a manos de las FARC.

“No sé si estoy preparada, lo veremos el miércoles, es la primera vez que voy a verlos cara a cara después de que me liberaron los militares en la Operación Jaque, que me subí en ese helicóptero. Todavía estoy como debatiendo los sentimientos al interior mío”, dijo.

Betancourt agregó que su interés “es hacer una aproximación muy tranquila” y destacó que tiene claro lo que está esperando de los excombatientes.

“Quisiera ver un tránsito de una posición de los antiguos miembros del secretariado que ha sido dogmática, ideológica, de justificación, espero que ellos hayan sentido el clamor de todos nosotros en el sentido de que ahora lo que queremos es ver el alma de ellos, si la tienen; el corazón, si lo hay, y que podamos encontrarnos como seres humanos y reflexionar en eso que sucedió, cómo fueron capaces de hacer lo que hicieron”, cuestionó.

Así lo expresó tras reunirse con el presidente Iván Duque a quien le entregó una propuesta, sobre la que no dio detalles, para fortalecer el diálogo y reducir la violencia.

“Una de las cosas que me preocupa muchísimo, y se lo mencioné el presidente Duque, es que nuestros muchachos, nuestra juventud en particular, la juventud pobre de Colombia es considerada como un delincuente por el hecho de ser pobre y joven. De eso tenemos que salir, las personas que están protestando no son terroristas, no son vándalos, tenemos que respetar sus propuestas”, señaló.