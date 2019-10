No soy el candidato de Juan Manuel Santos: Carlos Fernando Galán en #ElGranDebate

Carlos Fernando Galán, hijo del líder liberal Luis Carlos Galán asesinado hace 30 años, llevó sus propuestas al debate Argumentando País de los candidatos para la Alcaldía de Bogotá, organizado por W Radio y Caracol Radio en la Cámara de Comercio de la localidad de Kennedy.

En las últimas semanas, la campaña de Galán se ha fortalecido según lo han reflejado las encuestas en las que aparecía como favorita la candidata por el partido Alianza Verde, Claudia López.

El tema más álgido del debate fue, sin duda, la adjudicación del proyecto del Metro de Bogotá. Al respecto, Galán no solo prometió que ejecutará el proyecto, sino que garantizará que se haga en el tiempo estipulado para que no existan traumatismos en la movilidad de la ciudad: “voy a implementar un plan de vigilancia con tecnología (…) los ciudadanos tendrán que ayudarnos a controlar que la obra se esté llevando como debe ser”.

“La clave es sacarlo adelante, no frenemos más ese proyecto. No sigamos con la discusión eterna porque vamos a perder los recursos (…) será el proyecto que abrirá la puerta a que Bogotá tenga un sistema de transporte multimodal, una combinación de proyectos para mejorar la movilidad en la ciudad. Este proyecto es de la ciudad, no hacer los corredores alimentadores puede afectar drásticamente la movilidad. Hay que repensar Transmilenio, pero debe haber metro”, indicó.

También se enfrentó con el candidato Miguel Uribe: “Se está lavando las manos. Pero yo le doy un consejo, Bogotá está cansada de la política basada en ataques, la política en contra de. Así no le va a ir bien en política”.

También le respondió a Hollman Morris, candidato de la Colombia Humana, sobre sus cuestionamientos por la defensa del metro elevado: “Nunca he dicho que no importa si hay corrupción en el proyecto Metro. Pediría a los órganos encargados de vigilar e investigar que determinen si hay corrupción. Yo denuncié el ‘carrusel de la contratación’ haciendo control político”.

Por otra parte, sobre la protesta social, el candidato manifestó: “Protesta y manifestación son la expresión de la democracia y hay que protegerlas y garantizarlas. En mi gobierno no vamos a frenar eso”.

No obstante, precisó: “Hay que tener capacidad de diálogo y eso no significa que se frene la protesta (…) ante hechos violentos, la autoridad tiene que actuar. No puede ser que infiltrados queden impune”.

Ante los cuestionamientos por su cercanía al expresidente Juan Manuel Santos y su círculo, Galán fue enfático en aclarar que no es su candidato:

“Acompañé al expresidente Juan Manuel Santos en su reelección en 2014 y lo hice por la paz (…) no apoyé la reforma tributaria suya. Uno no es propietario de nadie. El hecho de haber apoyado a alguien no significa que le pertenezca (...) los seguidores de los candidatos se vuelven barras bravas. No soy el candidato de Juan Manuel Santos, ni en mi campaña está Alfonso Prada”.

Frente al aborto, el candidato respondió: “Estoy de acuerdo con la decisión de la Corte sobre los tres casos para la interrupción del embarazo (…) como alcalde, yo cumpliré lo que dice la Corte”.