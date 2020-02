“No tengo rabo de paja y me arrimo a cualquier candela”: Iván Duque

Durante un encuentro con empresarios y gremios en Medellín, el presidente Iván Duque resaltó que ha actuado correctamente y que el país ha progresado.

Además le hizo un llamado a sus críticos a mantener la unidad, a superar el pesimismo y a sumarse a la Conversación Nacional en donde “no discriminan a ningún actor”.

“Son muchas las voces que le apuestan constantemente a la fracasomanía, a ponerle una traba al avance del otro. Yo puedo decir, con orgullo, que construimos un camino a la Presidencia en una campaña que tuvo siempre por delante la decencia, el respeto al adversario, al contendor; que puso siempre las propuestas y las soluciones por delante de las agresiones”, dijo.

Le puede interesar:

En cuanto a la corrupción, enfatizó en que su gobierno ha sacado adelante iniciativas para enfrentar este problema, como el de hacer pública la declaración de renta y los conflictos de interés de algunos servidores públicos.

“Aquí hay un presidente honesto y comprometido con la defensa de los principios. Y a mí no me intimida ningún corrupto porque como no tengo rabo de paja me arrimo a cualquier candela”, aseguró.