Nuevas denuncias por presunta estafa contra capitán en retiro de la Armada

Álvaro Sánchez, ciudadano español que denunció por estafa al capitán retirado de la Armada José David Amórtegui, comentó en Sigue La W su relación con el capitán que ha sido denunciado en varias ocasiones.

“Conocí a Amórtegui y le presenté un negocio para montar en Cartagena”, puesto que “la idea era tener un socio en la zona para obtener licencias”, quien era José David Amórtegui. “Todo parecía correcto: se presentó como ex capitán de la Marina y ex informante de la DEA”.

Sin embargo, Amórtegui le pide “adelantos de un dinero para acelerar los trámites”. En ese momento, Sánchez estaba en España y “quería viajar lo antes posible para empezar las obras”, como explicó en Sigue La W. “Le acompañé en varias ocasiones al lugar de la obra. Entraba y se notaba que conocía a todos y me recogía un chofer, lo que me daba confianza”; sin embargo, “todo fue una mentira. Siempre ponía excusas y busca formas de salirse de todo”.

Según Sánchez, la suma de dinero de la estafa alcanza los 45 millones de pesos. “Siempre pone excusas a la hora de pagar. Lo que hace (el Coronel Amórtegui) es prolongar, dar largas y al final nunca hace nada. Como no había otra manera, decidí poner la denuncia”.

Le puede interesar:

“El proceso judicial se ha paralizado por la pandemia, pero sigue en la Fiscalía”, aseguró el denunciante y ciudadano español, a lo que añadió que “el modus operandi del Coronel es una vez le denuncian él procede a denunciar. Me denunció a mí y a mi abogado, no sé exactamente por qué. No tiene ningún tipo de pruebas”.

El pasado viernes 12 de marzo, en Sigue La W varios denunciantes hablaron sobre un capitán retirado de la Armada condenado por narcotráfico que, según relataron, se hace pasar por informante de la DEA y funcionario de presidencia para estafar por varios millones a quienes creyeron en sus promesas de venta de motos, carros, apartamentos y hasta ofrecimiento de puestos. Hoy, un español relató su calvario por la promesa de un lote en Cartagena.